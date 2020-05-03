Бывший футболист сборной России обратился к «ноющим» о деньгах соотечественникам

Главный тренер грозненского «Ахмата» и в прошлом футболист сборной России Игорь Шалимов высказался на тему поддержки граждан во время пандемии коронавируса. Слова, прозвучавшие в прямом эфире в Instagram бывшего спортсмена, приводит «Чемпионат.com».

51-летний специалист считает, что россиянам не стоит критиковать государство за недостаточную поддержку во время пандемии. «Работают магазины, действует метро, ездят троллейбусы с автобусами. Люди, которые делают для всех нас важные вещи — они получают деньги. А если ты дармоед, который хочет просто так получать деньги — это всего лишь твой выбор. Может, тогда следует поменять профессию», — заявил он.

«Бомжи вот плохо живут. А тот, кто сейчас ноет, живет лучше. Вопрос — зачем вам помогать? Что случилось-то?» — добавил Шалимов.

В апреле премьер-министр России Михаил Мишустин назначил максимально возможные выплаты в размере 12 130 рублей российским безработным, которые обратились в службу занятости после 1 марта. При этом безработные, имеющие несовершеннолетних детей, будут дополнительно получать по три тысячи рублей на каждого ребенка.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!