Емельяненко посетовал на «неполную сознательность» россиян во время коронавируса

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко посетовал не несознательность соотечественников перед угрозой заражения коронавирусом. Его слова приводит «Спорт Экспресс».

38-летний тяжеловес признался, что серьезно относится к распространению COVID-19. Емельяненко отметил, что его беспокоит неполная сознательность россиян. «Люди начинают заявлять: "А как я буду жить, а что я буду есть, а где я буду работать". Ну время такое сейчас», — заявил спортсмен.

Он назвал самоизоляцию «вынужденной мерой» и заявил, что население России «плохо реагирует» на требования властей. «Люди поступают с точностью наоборот», — отметил Емельяненко.

В России за последние сутки выявили 10 559 новых случаев заражения коронавирусом в 82 регионах. Всего с начала эпидемии в стране умерли 1537 человек, выздоровели 21 327 пациентов.

На счету Емельяненко 28 побед и 7 поражений. Один поединок с участием тяжеловеса завершился вничью.

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