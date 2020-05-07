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Число выздоровевших пациентов с коронавирусом в России превысило 23 тысячи

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Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

За сутки в России от коронавируса вылечились 2476 человек, с начала пандемии число выздоровевших превысило 23 тысячи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

В частности, 769 человек выписаны за сутки в Москве, 158 — в Подмосковье, 85 — в Волгоградской области, 83 — в Северной Осетии, 71 — в Нижегородской области, 70 — в Воронежской области.

По данным на 7 мая, в России выявили более 11 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всего в стране выявлено 177 160 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1625 летальных исходов.

Как рассказали ранее вирусологи, возможность инфицирования SARS-CoV-2 при соблюдении режима самоизоляции крайне невелика. По словам директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александра Лукашева, вирус переносится не по воздуху, а на мельчайших капельках воды: когда они высыхают, вирус быстро погибает. Таким образом, вне организма вирус крайне неустойчив.

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