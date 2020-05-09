Головин стал претендентом на награду лучшему плеймейкеру чемпионата Франции

Полузащитник Монако и сборной России Александр Головин стал претендентом на звание лучшего плеймейкера французской лиги 1 по версии авторитетного издания L'Equipe.

В соперниках у россиянина нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, хавбек «Монпелье» Флоран Молле и полузащитник «Марселя» Димитри Пайет. Лучший игрок будет определен по итогам голосования читателей газеты.

14 марта Головин продлил контракт с «Монако» до июня 2014 года.

Головин перешел во французский чемпионат летом 2018 года из московского ЦСКА за 30 миллионов евро. Хавбек стал самым дорогим российским футболистом в истории. Сейчас на его счету семь голов и восемь результативных передач в 65 играх за «Монако» во всех турнирах. Чемпионат Франции сезона-2019/2020 досрочно завершен из-за распространения коронавируса.

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