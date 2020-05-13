Макгрегору посоветовали взять в тренеры дагестанского школьника

Блогер Jim Asoun в шутку посоветовал ирландскому бойцу смешанного стиля (MMA) Конору Макгрегору поучиться у 11-летнего дагестанского школьника и борца Магомедрасула Магомедова. Пост доступен в Twitter-аккаунте блогера.

«Эй, Конор! Почему бы тебе не нанять в тренеры вот этого парня? Гарантирую, он справится лучше, чем Диллон Дэнис», — написал он, приложив видео с выступлениями Магомедова по вольной борьбе.

Дэнис — также боец MMA и многократный призер турниров по джиу-джитсу. Именно он готовил Макгрегора к поединку с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, который ирландец проиграл осенью 2018-го.

Магомедов получил известность, благодаря участию в шоу на «Первом канале» «Лучше всех». На тот момент школьнику было восемь лет.

Макгрегор выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он владел чемпионскими поясами в двух весовых категориях.

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