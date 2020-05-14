БК «Фонбет» сделала заявление о включении в список системообразующих предприятий

Букмекерская компания «Фонбет» выступила с заявлением относительно информации о включении в список системообразующих предприятий России. Релиз доступен на сайте организации.

В компании обратили внимание, что список предприятий формировался по определенным критериям, и «Фонбет», являясь крупнейшим налогоплательщиком отрасли, им соответствовала. При этом руководство уверяет, что БК не требуется финансовая помощь от государства, так как компания оптимизировала расходы и оказалась готовы к текущей экономической ситуации.

В заявлении говорится, что они предприняли все возможное, чтобы добровольно выйти из этого списка. «Несмотря на все слухи, порой даже совсем абсурдные из разряда "теории заговора", мы продолжаем, как и прежде, свою основную деятельность и, более того, остаемся лидерами российского рынка», — отметили в руководстве компании. Кроме того, с начала пандемии коронавируса «Фонбет» начал оказывать благотворительную помощь социальным учреждениям в России.

«Фонбет» оставил за собой право на судебные разбирательства за любые попытки клеветы или шантажа в ее сторону.

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