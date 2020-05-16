Оценена эффективность американского препарата против коронавируса

Американский препарат ремдесивир не может использоваться как универсальное лекарство от коронавируса. Об этом РИА Новости рассказала химик и избранный президент Международного общества исследований в области антивирусных препаратов (ISAR) Кэтрин Селей-Радтке.

По ее словам, данное средство играет важную роль в борьбе с пандемией, однако не решает все проблемы. В дальнейшем ремдесивир, скорее всего, будет применяться в составе комбинации препаратов или «коктейля лекарств», как это делается для других вирусов, таких как ВИЧ и ВГС. Селей-Радтке подчеркнула, что вирус необходимо поражать на разных стадиях его жизненного цикла, чтобы полностью остановить репликацию и снизить шансы на развитие резистентности к лекарству.

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Химик выразила оптимизм относительно первых результатов испытаний препарата, так как у него выражено прямое противовирусное действие, также он демонстрировал очень сильное воздействие в отношении двух родственных коронавирусов — SARS и MERS.

4 мая директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан усомнился в эффективности препарата. По его словам, пока недостаточно доказательств эффективности препарата ремдесивир при лечении коронавирусной инфекции.

Изначально противовирусный препарат был создан для лечения Эболы. Он атакует энзим, который необходим вирусу для воспроизведения внутри человеческих клеток.

По данным на 15 мая, в мире более 4,5 миллиона зараженных коронавирусом, из них свыше 304 тысяч скончались, более 1,6 миллиона излечились. Наиболее пострадавшие от инфекции страны — США, Россия, Великобритания, Испания и Италия.

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