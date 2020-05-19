В России подсчитали общую сумму выплат семьям с детьми от государства

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков назвал общую сумму выплат от государства семьям с детьми на фоне эпидемии коронавируса. Об этом он заявил в интервью в программе «Познер» на Первом канале, передает ТАСС.

По его словам, суммарный объем поддержки превысит 100 тысяч рублей за три месяца. В частности, такой расчет будет актуален для семьи с двумя детьми в возрасте двух и семи лет при потере работы отцом.

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Ранее сообщалось, что дополнительную поддержку от государства в размере пяти тысяч рублей смогут получить почти 1,7 миллиона семей с детьми до трех лет. Всего правительство выделит на дополнительные выплаты около 25 миллиардов рублей.

11 мая президент России Владимир Путин заявил, что каждая российская семья, в которой воспитываются дети от трех до 16 лет, сможет получить единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. По его словам, в связи с пандемией дополнительную поддержку от государства получат 27 миллионов российских детей — от младенцев до учеников школ.

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