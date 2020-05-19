Появилось возможное доказательство убийства главаря «Имарата Кавказ»

Telegram-канал «Военный осведомитель» опубликовал возможное доказательство убийства главаря «Имарата Кавказ» (запрещенной в России террористической организации).

По данным канала, террориста ликвидировали неподалеку от его дома 18 мая в сирийском Идлибе. Отмечается, что мужчина был уроженцем Дагестана.

При этом об убийстве главаря «Имарата Кавказ» Абдуллы Цумады сообщалось 16 мая. В его гибели обвинили иностранных боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ).

В августе 2019 года в Германии выстрелом в голову был убит боевик «Имарата Кавказ» Зелимхан Хангошвили. По мнению ФРГ, к преступлению причастны государственные органы России или Чеченской Республики. Хангошвили воевал против России на стороне чеченских боевиков Шамиля Басаева, Абу аль-Валида и Аслана Масхадова. В 2002 году его объявили в розыск по подозрению в терроризме.

«Имарат Кавказ» — террористическая организация, действовавшая на юге России с 2007 года. Являясь союзником запрещенной в РФ международной группировки «Аль-Каида», она ставила своей целью создание независимого исламского государства на территории Северного Кавказа. Была практически полностью уничтожена после гибели своих лидеров, оставшиеся боевики дали присягу ИГ и перебрались в Сирию.

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