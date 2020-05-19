Футболисты румынского клуба поставили подписи под контрактами на пне

Румынский футбольный клуб «Политехника» из города Яссы провел процедуру продления контрактов с защитником Космином Фразинеску и нападающим Андреем Кристей на улице. Видео опубликовано в Twitter журналиста Эмануэла Рошу.

Игроки и руководители команды воздержались от рукопожатий, поприветствовав друг друга локтями. Подписи на бумагах футболисты поставили, положив соглашения на пень.

35-летний Фразинеску играет в составе «Политехники» с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел 23 матча в чемпионате Румынии, в которых забил три мяча. 36-летний Кристя вернулся в «Политехнику» в 2019 году, до этого он трижды выступал за клуб. На его счету также 23 матча в первенстве страны в нынешнем сезоне и четыре гола.

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