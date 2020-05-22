В России заговорили об ответе на решение США выйти из Договора по открытому небу

У Москвы всегда есть адекватные ответы на любые шаги США, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя решение Штатов выйти из Договора по открытому небу (ДОН). Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что Россия не видит трагедии в том, что США решили выйти из соглашений ДОН. По его мнению, Москва ответила на заявление президента США Дональда Трампа спокойно и прагматично. «Очень печально, очень грустно, что мы теряем еще один договор в области международной безопасности», — сказал Антонов.

Ранее 22 мая стало известно о совместном заявлении глав МИД Евросоюза по поводу решения США выйти из соглашений ДОН. В коммюнике подписались Франция, Германия, Бельгия, Испания, Финляндия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Чехия и Швеция. В нем говорилось, что Евросоюз сожалеет о решении Вашингтона, хотя и понимает озабоченность американской стороны в связи с нарушениями договора со стороны России.

МИД России получил от США уведомление о решении по ДОН. По словам замминистра иностранных дел Сергея Рябкова, претензии Вашингтона к Москве ни на чем не основаны. Россия же привержена ДОН и будет работать над его сохранением, отметил замминистра.

21 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из Договора по открытому небу. Госсекретарь США Майкл Помпео отметил, что решение вступает в силу через шесть месяцев, начиная с пятницы, 22 мая.

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