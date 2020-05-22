Тренер Нурмагомедова рассказал о глупости Гэтжи

Тренер российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес рассказал о подготовке к бою против американца Джастина Гэтжи. Его слова приводит портал allboxing.ru.

По мнению Мендеса, Гэтжи нечем удивлять Нурмагомедова, хотя он отличный боец. Специалист подчеркнул, что у Гэтжи, по сравнению с Тони Фергюсоном, гораздо менее богатый арсенал.

Между тем Мендес отметил, что американец проиграл всего дважды в карьере и оба раза — «только из-за своей глупости». «Если бы он дрался с умом, то, скорее всего, остался бы непобежденным», — заключил тренер.

8 мая Мендес сравнил Фергюсона и ирландца Конора Макгрегора и объяснил превосходство первого. Он отметил, что нельзя позволять ирландцу наносить удары, так как это может плохо кончиться.

10 мая на турнире UFC 249 Гэтжи победил Фергюсона и стал временным чемпионом организации в легком весе. Следующий поединок Гэтжи должен провести против Нурмагомедова. Бойцы могут встретиться в августе или сентябре этого года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!