Японская рестлер Хана Кимура, звезда шоу «Дом с террасой» на Netflix, умерла в 22 года. Об этом сообщает Variety.

Причины смерти японской спортсменки неизвестны. Однако накануне случившегося в сторис Instagram Кимуры появилась фотография японки с кошкой и надпись «прощайте». Кроме того, фанаты обратили внимание на то, что в Twitter-аккаунте рестлера появлялись тревожные записи. В одной из них, если верить переводу фанатов японки, она заявляла, что «не хочет быть человеком». Вероятно, спортсменка стала жертвой буллинга в социальных сетях.

Кимура дебютировала в рестлинге в 2016 году. Ее мать — Кийоко Кимура — также выступала в профессиональном рестлинге. Кроме того, Кимура снималась в японском шоу «Дом с террасой», доступном в Netflix.

В июне 2019-го стало известно о смерти британского рестлера Адриана Маккаллама. За день до этого он оставил в Twitter-аккаунте сообщение: «Однажды ты в последний раз примешь пищу, в последний раз вдохнешь запах цветов, в последний раз обнимешь друга. Ты можешь не знать, что делаешь это в последний раз, поэтому нужно со страстью делать все, что любишь». Фраза является цитатой из сериала Netflix «Жизнь после смерти».

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