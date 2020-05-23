Бывший футболист сборной Сербии покончил с собой в 38 лет

Бывший футболист сборной Сербии Милян Мрдакович, известный по игре за харьковский «Металлист», покончил с собой. Об этом сообщил бывший клуб нападающего сербская «Войводина» на своем сайте.

Мрдаковичу было 38 лет. Бывший спортсмен совершил самоубийство в своей квартире в Белграде.

Мрдакович представлял сборную Сербии на Олимпиаде в Пекине. Кроме того, он привлекался к играм за молодежную команду Сербии и Черногории.

На клубном уровне сербский форвард известен по выступлениям за Металлист, австрийский «Ред Булл», тель-авивский «Маккаби», португальскую «Виторию». В составе китайского «Шаньдун Лунэн» он завоевал золотую медаль чемпионата страны.

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