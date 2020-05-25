Названо условие открытия Индии для россиян

Индия откроется для российских туристов после появления вакцины против коронавируса. Такое условие назвал глава Индийской ассоциации туроператоров (IATO) Пронаб Саркар в интервью ТАСС.

По словам Саркара, Индия «заинтересована в российских туристах», однако станет доступной для них только после того, как в мире откроются границы и возобновятся международные перелеты с учетом мер противовирусной безопасности, а главное, появится проверенная вакцина.

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Как отметил глава IATO, существует вероятность, что препарат будет создан уже к сентябрю, а процедура «широкой вакцинации» пройдет к марту или апрелю следующего года.

Индийские туроператоры рассчитывают на восстановление сезона к октябрю 2021 года. Туристы смогут попасть, в частности, на Гоа — самое популярное направление в стране. Однако путешественникам нужно быть готовыми к новым реалиям: по мнению Пронаба Саркара, после пандемии для получения туристической визы во всем мире станут обязательны сертификаты о состоянии здоровья и справки о вакцинации от COVID-19.

Кроме того, туристам придется привыкнуть к новым правилам поведения, в том числе — к соблюдению дистанции в общественных местах, на пляжах и в парках развлечений.

Открывая границы для иностранцев, Индия будет учитывать состояние с заболеваемостью коронавирусом в их странах. В случае, если ситуация в России продолжит «вызывать обеспокоенность», ее граждане приниматься не будут, подытожил Саркар.

Ранее в мае несколько европейских государств заявили, что не будут принимать туристов из России в ближайшее время из-за высокого уровня распространения инфекции на ее территории. Среди них, например, оказались Турция и Кипр.

По состоянию на 25 мая в России выявлено 353 тысячи случаев заражения коронавирусом, умерли 3633 человека. В Индии с начала пандемии COVID-19 заразились 139 тысяч человек, зафиксирован 4021 летальный исход.

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