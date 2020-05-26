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Рената Литвинова поведала о чипировании во сне

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Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская актриса театра и кино Рената Литвинова поведала о чипировании во сне. Пост на эту тему она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

«Мне сегодня приснился сон, что в меня вставили чип, и я его вырезаю из себя и пытаюсь переставить в свою удивленную кошку, у которой уже есть такой же», — написала артистка. Она задалась вопросом, как относиться к идее «всех оцифровать».

В комментариях некоторые сравнили звезду с телеведущей Викторией Боней, которая заявляла, что запуганных коронавирусом людей чипируют, когда они решат пройти вакцинацию. Другие юзеры предположили, что Литвинова посмотрела передачу «Бесогон» режиссера Никиты Михалкова. Кинематографист заподозрил миллиардера и филантропа Билла Гейтса в желании чипировать всех людей планеты. По мнению Михалкова, основатель компании Microsoft хочет устроить мировой апокалипсис.

В российском законодательстве предусмотрена уголовная ответственность за распространение фейковой информации об эпидемиях, в том числе о коронавирусе. За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа от 300 до 700 тысяч рублей, обязательных или исправительных работ, ограничения свободы до трех лет. Если из-за фейка будет причинен вред здоровью человека, то ответственного за это гражданина оштрафуют на сумму от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, приговорят к работам или заключению на срок до трех лет. В случае смерти человека наказание ужесточается.

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