Бостонский марафон отменили впервые за 124-летнюю историю

Перенесенный на 14 сентября Бостонский марафон отменен из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается в Twitter соревнований.

Организаторы события сообщили, что приоритетом для них является здоровье участников, сотрудников и зрителей, поэтому ежегодный марафон, который должен был стать 124-м, перенесут в онлайн-пространство. Как конкретно это будет реализовано — не уточняется. Кроме того, все взносы за участие в соревнованиях будут возвращены.

Предыдущий Бостонский марафон состоялся в апреле прошлого года. У мужчин победил представитель Кении Лоуренс Чероно, у женщин первое место заняла Воркнеш Дегефа из Эфиопии.

Ранее из-за пандемии коронавируса был отменен Римский марафон, Парижский марафон организаторы перенесли с 5 апреля на 18 октября, а Барселонский марафон — с 15 марта на 25 октября. Организаторы Берлинского марафона заявили, что забег не состоится в сентябре.

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