Экономика
 
Последние новости
Норвегия заявила о бесполезности карантина
В Канаде застрелили 21-летнего рэпера
Украина настояла на безусловном соблюдении режима тишины в Донбассе
Судно для достройки «Северного потока-2» вышло с базы
Бандиты по ошибке расстреляли российских школьников
Платье дочери Трампа высмеяли в сети за схожесть со шторкой для ванны
Российская соцсеть проведет благотворительный концерт с популярными звездами
SpaceX «сильно ударит» по «Роскосмосу»
Заснявшую жесткий арест чернокожего мужчины девушку затравили в сети
Новости партнеров

В Кремле не согласились с оценкой помощи бизнесменам

Перейти в «Мою Ленту»
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Предоставление государственной помощи российским бизнесменам продолжается, их число пока не нельзя оценить. Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал доклад бизнес-омбудсмена Бориса Титова, сообщает ТАСС.

В документе, представленном президенту Владимиру Путину, говорится, что мерами поддержки сумели воспользоваться только десять процентов российских компаний.

Песков не согласился с оценкой, подчеркнув, что судить в таких категориях пока слишком рано. По словам представителя Кремля, на данный момент поддержка в первую очередь направлена на тех, кто работает легально, сохраняет рабочие места и не имеет налоговой задолженности.

Он признал, что под эти критерии попадает далеко не весь бизнес, но подчеркнул, что все компании, попадающие под критерии, могут рассчитывать на поддержку.

Также в докладе Титова указывалось, что за последние годы российский бизнес стал гораздо меньше доверять правоохранительной системе и правосудию. Отрицательный ответ на вопрос о доверии дали три четверти опрошенных адвокатов, правозащитников, прокуроров, ученых-юристов и самих предпринимателей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Кремль назвал пользу от новой сделки ОПЕК+
Российский бизнес стал гораздо больше бояться силовиков
Кремль ответил на слова об угрозе обеднения среднего класса в России
Российским бизнесменам посоветовали закрываться
Другие материалы рубрики
Экономика00:01Сегодня

Мечты срываются

«Газпром» теряет 1,5 триллиона рублей и рискует сорвать поставки газа в Китай на миллиарды долларов
13:54Сегодня

Судно для достройки «Северного потока-2» вышло с базы

13:28Сегодня

В Кремле прокомментировали сообщения о взятке главы Россельхознадзора

13:13Сегодня

В Польше обвинили главу Россельхознадзора в вымогательстве взятки

Экономика00:0125 мая

Рабочий настрой

Коронавирус перевернул рынок труда в России. Кем работать, чтобы пережить пандемию?
12:42Сегодня

Обязательное повышение ОСАГО для всех автомобилистов оспорили

12:06Сегодня

Российской отрасли предложили спасаться спиртом

11:30Сегодня

Россиян предупредили о росте цен на квас

Экономика10:13Сегодня

Глаз не алмаз

ФАС оспаривает решение правительства трехлетней давности
10:22Сегодня

Поставки российского газа через Польшу упали до нуля

12:16Сегодня

Чистая прибыль «МегаФона» за первый квартал выросла более чем в два раза

10:24Сегодня

Стало известно о подорожании ОСАГО для всех российских автомобилистов

Россия
Российская больница объяснилась за перевозку холодильника в реанимобиле
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня
Москва готова к следующему этапу снятия ограничений. Что изменится в городе с 1 июня?
Полиция накрыла секту «Граждан СССР»
Голландский экспресс
Как проходит процедура экспресс-теста на COVID-19 в Москве
Российский врач с коронавирусом приняла сотню пациентов
Уволенный глава Чувашии подал в суд на Путина
Он десять лет правил регионом, но разозлил россиян своими поступками и потерял доверие президента
Россиянам назвали противопоказание для ношения маски
Все материалы
Мир
Клинтона обвинили в романе с помощницей педофила Эпштейна
Меркель назвала условие для снятия санкций с России
Farmers plant rice in paddy fields in Nampo, North Korea, on May 12, 2020. (Photo by Kyodo News via Getty Images)В глубокой изоляции
Северная Корея утверждает, что победила коронавирус. Как самая закрытая страна борется с пандемией?
Лавров рассказал о запрете обращаться к России за помощью
Один в пустыне не воин
В Ливии вновь вспыхнула война. Кого в ней поддержит Россия?
США раскрыли точную дату отправки новой партии аппаратов ИВЛ в Россию
«По всему миру происходит настоящий геноцид»
Тысячи женщин из-за карантина оказались заперты с тиранами. Их жизнь превратилась в кошмар
Все материалы
Бывший СССР
«Они теперь еще более уязвимы»
До чего коронавирус довел ДНР, ЛНР и другие непризнанные республики
ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
Ситуация в Донбассе обострилась. Украине поставили ультиматум
«Моя душа плачет!»
Без масок, врачей и денег: украинская медицина не справляется с эпидемией коронавируса
Возвращение блудного Михо
Зачем Зеленский вернул Саакашвили в политику, несмотря на международный скандал?
Все материалы
Экономика
Российской отрасли предложили спасаться спиртом
Мечты срываются
«Газпром» теряет 1,5 триллиона рублей и рискует сорвать поставки газа в Китай на миллиарды долларов
Россиян предупредили о росте цен на квас
Поставки российского газа через Польшу упали до нуля
Чистая прибыль «МегаФона» за первый квартал выросла более чем в два раза
Все материалы
Силовые структуры
Сексуальный маньяк на видео рассказал об убийствах россиянок
«Таких, как мы, нельзя выпускать на свободу»
Половина россиян готова вернуть смертную казнь. Что думают об этом пожизненно осужденные?
Пойман предполагаемый убийца найденной в лесу российской девочки
Приговоренные диагнозом
История карательной психиатрии. Спецпроект «Ленты.ру»
Российского военного обвинили в получении взяток за отправку солдат в Сирию
«Господь прощает, а люди — нет»
 
Тренера российской сборной по MMA заподозрили в организации убийства
Все материалы
Наука и техника
Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной
Названо «обнуляющее» США российское супероружие
Назван самый популярный смартфон в мире
Живые мертвецы
Почему прокаженных считали чудовищами и как мир победил страшную болезнь
Россия начала производство космического корабля «Арго»
«Мы все ближе к катастрофе»
 
Все материалы
Спорт
Тайсон разорвал на себе футболку и устроил массовую драку на рестлинг-шоу
Найджел Бенн и Джеральд Макклеллан«Я желаю ему смерти»
Этот бой называют самым жестоким в истории. Он довел боксеров до инвалидности и попытки суицида
Боец UFC прикрылась пеной в ванной и возмутила фанатов
Стал известен соперник россиянина Яна в титульном поединке UFC
«На входе раздают бонусы без депозита»
Бездепозитные бонусы за регистрацию — хит 2020-го. Разбираем фрибеты новым клиентам с БК Olimp.bet
Гэтжи поделился стратегией на бой с Нурмагомедовым
Татьяна Тарасова«Женя должен показать, какой он тренер»
Татьяна Тарасова — о критике Плющенко, зависти конкурентов и последствиях карантина
Все материалы
Культура
Пригожин написал полные оскорблений стихи про «пестик Шкурова»
Вредные девчонки и детективы
Как рассказать детям о зверствах, Боге и грязных подъездах
Раскрыта причина смерти американо-украинского актера из хоррора про Чернобыль
Эксперимент продолжается
Все тайны изоляции, фаворит Басты и московские растратчики: премьеры недели в онлайн-кинотеатре Okko
Названа причина развода Гагариной
«Он засунул петарды в сигареты моего любовника, и был взрыв»
Что вытворял в детстве Илон Маск и как супермодель воспитала гения: воспоминания матери
Билли Айлиш выложила полную версию видео с раздеванием из-за бодишейминга
Все материалы
Интернет и СМИ
Соловьев заявил о войне против ведущих государственных каналов
«Сталинизм — это забавно»
Два американца начитались советских газет и выдумывают небылицы про Ким Чен Ына. Им верит весь мир
Мясников объяснил рост смертности на фоне низкой статистики по коронавирусу
Популярных блогеров арестовали за хранение наркотиков
Доктор Мясников посчитал допустимым убивать людей за оскорбления
«Мне желают сдохнуть, когда выйду из больницы»
Из-за коронавируса в России стало больше жертв травли в интернете. Как с этим бороться?
Все материалы
Ценности
Женщина прошлась по улице в бикини из масок ради протеста против карантина
«Если муж не решался ударить жену, то он под каблуком»
Знакомство по фото и брачная ночь под присмотром: как девушек выдают замуж в мусульманских странах
Полная модель снялась обнаженной ради борьбы с неуверенностью в себе
Модель с заболеванием кожи снялась для соцсетей в приспущенных штанах
Безумная русская
Как советская модель отвернулась от Кремля, бежала из страны и вышла замуж за банкира
Ким Кардашьян показала целлюлит на фото в бикини и восхитила поклонников
Самое красивое оружие СССР
Чем жертвовали советские манекенщицы ради роскошной жизни и мировой славы
Все материалы
Путешествия
Раскрыта реальная опасность включенного на борту самолета телефона
«Можете пристрелить меня — в моем доме голодные дети»
Драки за еду, расстрелы и толпы нищих: застрявшие в Африке туристы — об ужасах местного карантина
Раскрыты потери Турции из-за закрытого авиасообщения с Россией
Дикий Дальний
Бухты, косатки и необитаемый остров: куда россиянам ехать в отпуск в эпоху коронавируса?
Россияне поделились планами поездок после окончания эпидемии
Забудь заботы
Финляндия открыла границы после коронавируса. Зачем туда ехать российскому туристу?
Пассажиры самолета подрались во время выхода из салона и попали на видео
Все материалы
Из жизни
Пес с аномально длинным носом стал интернет-звездой
«Как ты можешь мерзнуть? Ты же русская!»
История россиянки о переезде и жизни в Испании, большой любви и карантине
Выявлены рискующие заразиться коронавирусом от человека животные
Погасший Сатурн
Умер легендарный аллигатор-долгожитель. Он видел Гитлера, скитался по улицам и пережил распад СССР
Собака пожевала листья популярного домашнего растения и умерла
«Это настоящее чудо»
Шесть мальчиков оказались на необитаемом острове и выжили. Их спасла дружба и сила воли
Четырехлетний вундеркинд научился писать на трех языках
Все материалы
Datsun уходит из России
9 необычных внедорожников, которые продаются в России
Что можно купить в стране, где дорог меньше, чем направлений
Полицейские внедорожники Ford получили режим самодезинфекции
Самые яркие и безумные интерьеры Porsche
От шотландских узоров до крокодиловой кожи — смотрите на свой страх и риск
Гран-при Нидерландов Формулы-1 отменен из-за коронавируса
Знакомим самый быстрый седан Mercedes-AMG с его прародителем
Mercedes-AMG E 63 S встречается c полумифическим Е 60 AMG Limited
Футбольный стадион превратят в гигантский автокинотеатр
Все материалы
Дом
Российская пенсионерка захотела выйти из квартиры и пригрозила прыгнуть из окна
В Петербурге обрушились и повисли на доме четыре балкона
Уж лучше вы к нам
Дома в Италии по цене 1 евро — реальный шанс уехать в Европу или ловушка?
Раскрыта стоимость аренды самых дешевых дач под Москвой
Не все включено
Россияне перестали платить за ЖКХ из-за коронавируса. К чему это приведет?
Елизавета II спряталась от туристов за бордюрами
Новая эра
Лошадь на крыше, облака из оригами и таблетки в стене — за какой архитектурой будущее?
Все материалы
Нацпроекты
Владимир ПутинПутин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса
Президент призвал собрать все ресурсы и пообещал врачам премии за опасную работу
Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч
Больше всего случаев в Москве и Московской области
Что нужно знать о коронавирусе
Как избежать заражения и с какими симптомами нужно вызывать врача
На забайкальских заводах начали выпускать асфальтобетон по новой технологии
Фермеры в российском регионе получили гранты на развитие бизнеса
Любимова объявила о скором открытии библиотек
В России задумались о страховании граждан от безработицы
Все материалы