В Кремле не согласились с оценкой помощи бизнесменам

Предоставление государственной помощи российским бизнесменам продолжается, их число пока не нельзя оценить. Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал доклад бизнес-омбудсмена Бориса Титова, сообщает ТАСС.
В документе, представленном президенту Владимиру Путину, говорится, что мерами поддержки сумели воспользоваться только десять процентов российских компаний.
Песков не согласился с оценкой, подчеркнув, что судить в таких категориях пока слишком рано. По словам представителя Кремля, на данный момент поддержка в первую очередь направлена на тех, кто работает легально, сохраняет рабочие места и не имеет налоговой задолженности.
Он признал, что под эти критерии попадает далеко не весь бизнес, но подчеркнул, что все компании, попадающие под критерии, могут рассчитывать на поддержку.
Также в докладе Титова указывалось, что за последние годы российский бизнес стал гораздо меньше доверять правоохранительной системе и правосудию. Отрицательный ответ на вопрос о доверии дали три четверти опрошенных адвокатов, правозащитников, прокуроров, ученых-юристов и самих предпринимателей.