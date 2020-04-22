Российским бизнесменам посоветовали закрываться

Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте Борис Титов посоветовал бизнесменам закрывать свои предприятия в условиях пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений, если они не уверены в перспективах восстановления стабильных финансовых показателей в дальнейшем. Бизнес-омбудсмена цитирует РИА Новости.

«Подумайте о том, как будет существовать ваше предприятие, ваш бизнес, если спрос упадет в два раза. Если вы четко совершенно поймете, что ничего не происходит, и у вас в этой ситуации нет перспектив, то лучше уж закрываться, конечно», — отметил Титов.

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При этом, по его словам, если шанс сохранить бизнес все же есть, нужно стараться это делать: «брать любую помощь, сохранять себя, пытаться вырулить».

Сам Титов из-за коронавируса вынужден закрыть часть принадлежащих ему ресторанов «Дюжина». Некоторые заведения впоследствии могут быть перепрофилированы.

Также омбудсмен высказался о последствиях режимов самоизоляции и нерабочих дней для российской экономики в целом. По его словам, «в стране будет совершенно другая жизнь», а власти смогут лучше понимать, как устроены экономические процессы. В частности, можно будет ожидать массового списания старых задолженностей.

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