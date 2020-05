Умер автор «Гомиков»

Американский драматург Ларри Крамер, автор бестселлера на гей-тематику «Гомики» (Faggots), скончался в Нью-Йорке, США. Об этом сообщает Associated Press.

Причиной смерти стала пневмония. О том, была ли она вызвана коронавирусной инфекцией COVID-19, не уточняется. Писателю было 84 года.

Ларии Крамер выступил автором сценария для экранизации романа «Влюбленные женщины» Дэвида Лоуренса, за эту работу в 1969 году он был номинирован на премии «Оскар», BAFTA и Гильдии сценаристов США. Он также получил известность благодаря вышедшему в 1978 году роману «Гомики», в котором описана жизнь гей-сообщества Нью-Йорка в 1970-е перед тем, как Соединенные Штаты накрыла эпидемия СПИДа.

Крамер был активистом ЛГБТ-сообщества, он выступил одним из основателей организации «Кризис здоровья у гомосексуалов», занимающейся профилактикой СПИДа.

Помимо этого, Крамер выступил автором нескольких пьес. В 2020 году на фоне пандемии коронавируса он начал работу над пьесой под названием An Army of Lovers Must Not Die («Армия любовников не должна умереть»).