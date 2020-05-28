Гэтжи поделился стратегией на бой с Нурмагомедовым

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джастин Гэтжи рассказал о стратегии в поединке с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Интервью с американцев вышло в YouTube-канале Джо Рогана.

31-летний американец считает, что удары по икроножной мышце повлияют на способность Нурмагомедова проходить в ноги. «Мне хватит четырех таких попаданий, и Хабибу уже станет непросто. Он сможет сделать тейкдаун — но ему понадобится клетка. Без клетки рядом у него ничего не выйдет», — отметил он.

Гэтжи подчеркнул, что удары в икроножную мышцу очень опасны в MMA. При этом атакующий боец может наносить их с различной дистанции, что делает их менее рискованными.

Гэтжи считается главным претендентом на поединок с Нурмагомедовым за пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Американец одолел соотечественника Тони Фергюсона на турнире UFC 249.

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