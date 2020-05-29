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На москвича завели дело за фейк о гибели от коронавируса любителей мацы

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Фото: АГН «Москва»

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Москвы 1966 года рождения, обвиняемого в распространении фейка о коронавирусе. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления ведомства Юлия Иванова.

По ее словам, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Мужчине вменяются преступления, предусмотренные статьей 207.1 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»).

По версии следствия, обвиняемый в соцсети и на видеохостинге распространил недостоверную информацию в ролике о гибели от коронавируса любителей мацы. Генпрокуратура признала фейком видео «Вирус любит мацу? Гибнут лучшие», в котором утверждалось, что заболевание COVID-19 на самом деле является «болезнью Фейгельсона-Якобсона», поражающей людей определенной национальности. Кроме того, ложным оказался другой ролик «Все больше больных идут на органы» о том, что у людей изымают органы на продажу под видом борьбы с коронавирусной инфекцией.

Следователи выяснили, что обвиняемый распространял фейки для наращивания своей аудитории.

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