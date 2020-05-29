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В США посоветовали пожалеть Порошенко и выяснить «роль русских» в его прослушке

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Фото: Globallookpress.com

Бывший посол США на Украине Стивен Пайфер посоветовал президенту Владимиру Зеленскому пожалеть бывшего лидера Петра Порошенко и выяснить «роль русских» в прослушке его переговоров с американскими политиками. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По мнению дипломата, расследование против Порошенко — плохая идея, так как новоизбранный президент не должен преследовать предыдущих. Пайфер отметил, что открывать дела в таких случаях нужно лишь по важным причинам, при этом он не причисляет к этому скандальные переговоры украинского лидера с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

В то же время американский дипломат посчитал важным узнать, как депутат Верховной Рады Андрей Деркач получил эти пленки. Отмечается, что в США не записывают переговоры президентов со времен скандала, приведшего к отставке Ричарда Никсона в 1974 году. «Возможно, они записаны русскими. В конце концов господин Деркач имеет пророссийские симпатии, даже окончил высшую школу КГБ в России», — напомнил Пфайфер.

26 мая Госбюро Украины возбудило уголовное дело по части 3 статьи 359 Уголовного кодекса («Незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации»). Перед этим, 19 мая, в отношении бывшего украинского лидера возбудили уголовное дело о государственной измене. Поводом стала аудиозапись, на которой, как утверждается, Байден предлагал украинскому лидеру миллиард долларов США за отставку генерального прокурора Виктора Шокина. Тот расследовал незаконную деятельность на Украине нефтегазовой компании Burisma, где работал сын Байдена Хантер.

Порошенко заявил, что аудиофайлы, которые опубликовал «выпускник Высшей школы КГБ имени Дзержинского в Москве», депутат Верховной Рады Андрей Деркач сфабрикованы. Как заявил экс-президент, «сырье» для них могло быть получено в офисе действующего главы государства Владимира Зеленского.

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