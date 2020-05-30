Россия увеличит убойность торпед

Российские торпеды станут более убойными, поскольку получат новую аппаратуру самонаведения, разработанную в Научно-исследовательском институте электронных приборов (входит в «Ростех»), сообщает ТАСС.

«Нашим специалистам удалось обеспечить для торпед увеличение дальности обнаружения цели и повысить вероятность ее поражения», — приводит агентство заявление заместителя гендиректора института Валерия Эдвабника.

По его словам, данная разработка превосходит по своим характеристикам существующие российские и иностранные аналоги. В частности, подобное оборудование «отличается меньшими габаритами, более низким энергопотреблением и пониженной стоимостью».

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В апреле американский специалист в области гидроакустики Аарон Амик в материале для The Drive написал, что российская модернизированная универсальная глубоководная самонаводящаяся торпеда «Физик» является одной из лучших в мире.

В феврале военный эксперт Максим Климов в своем блоге mina030 на LiveJournal сообщил, что универсальная электрическая торпеда УЭТ-1Э, созданная в рамках опытно-конструкторской работы «Ихтиозавр», не имеет телеуправления, что делает изделие «морально устаревшим образцом оружия».

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