Опубликованы кадры драки погибшего чернокожего с полицейскими в машине

Опубликованы кадры драки погибшего в США при грубом задержании чернокожего Джорджа Флойда с полицейскими в их машине. Видео продемонстрировало издание The Daily Mail.

BREAKING: Just got this new video. It’s all coming together. Police were in the car beating the shit out of George Floyd. One stands watch, while the others attacked him. Фото опубликовано @shaunking

Предположительно, на кадрах зафиксирован момент за несколько минут до того, как Флойд будет повален на землю. На кадрах не видно самого Флойда, однако опубликовавший ролик в своем Instagram активист Шон Кинг утверждает, что это именно его задержание. Один из полицейских несколько секунд сражается с сидящим на заднем сиденье человеком, пытаясь полностью затолкать его туда. Еще несколько его коллег окружили машину. Полицейским удается усмирить задержанного, после чего запись обрывается.

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27 мая сообщалось, что четверых сотрудников полиции Миннеаполиса уволили после инцидента с задержанием умолявшего о помощи темнокожего мужчины, который позже скончался. Изначально городское управление полиции рассказало, что задержанный оказывал «физическое сопротивление» полиции. Позже мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей заявил, что по мере раскрытия дополнительной информации «стало ясно, что первоначальная информация была неточной».

26 мая в сеть попало первое видео с задержанием темнокожего мужчины полицейскими. На кадрах офицер полиции прижимал коленом шею задержанного, который стонал и просил о помощи. «Я не могу дышать! Я не могу дышать! Не убивайте меня!» — кричал Флойд. Мужчина также говорил, что у него болит живот и шея, и просил воды. Вскоре после инцидента задержанный умер, а в стране начались массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.

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