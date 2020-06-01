Задержан подозреваемый в расстреле воров в законе Астика и Хасика

В Абхазии сотрудники МВД и Службы государственной безопасности задержали Эрика Чкадуа, подозреваемого по уголовному делу о расстреле троих человек. Об этом сообщает МВД Абхазии.

41-летний мужчина был задержан вечером 29 мая в одной из квартир жилого дома на улице Воронова в городе Сухум и доставлен в МВД. По версии следствия, Чкадуа причастен к расстрелу воров в законе Астамура Шамба, известного в криминальных кругах как Астик, и Алхаса Авидзба (Хасик).

22 ноября 2019 года примерно в 14:40 по местному времени группа неизвестных в масках подъехала на машине к ресторану «Сан-Ремо» на проспекте Леона и открыла огонь из автоматов по посетителям заведения. Погибли два ближайших сторонника 53-летнего вора в законе Рауля Барцбы (Пыза) — Астик и Хасик. Также ранения получил мужчина, сидевший с ними за столиком, и официантка, которая их обслуживала. Она скончалась в больнице.

Ранее сообщалось о задержании в селе Арасадзых еще одного предполагаемого убийцы воров в законе Астамура Шамбы и Алхаса Авидзбы. Подозреваемый не пожелал сдаваться и оказал сопротивление. В результате сотрудники правоохранительных органов прострелили ему обе ноги.

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