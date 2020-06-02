Аферист из Telegram продавал российским подросткам титулы воров в законе

В Армении 52-летний местный житель, называющий себя в Telegram криминальным авторитетом, зарабатывал на том, что за деньги присваивал желающим различные титулы криминального мира. Об этом во вторник, 2 июня, сообщает Vesti.uz.

Чтобы у клиентов не возникло сомнений, мужчина, уверяющий, что находится в заключении, оформил подвал своего дома как тюремную камеру. Присвоение титула проходило по Skype. За 100 долларов авторитет-самозванец предлагал объявить человека «четким пацаном», за 500 долларов — «стремягой» (человеком, стремящимся войти в преступный мир).

За сумму от 200 до 700 долларов мошенник мог назвать нужного человека «подлецом» или «крысой» под запись. Чтобы получить статус вора в законе, люди дважды платили мужчине пять тысяч евро. Чаще всего его клиентами оказывались российские подростки, жители Кубани, Крыма и Северного Кавказа.

Ранее сообщалось, что безработная россиянка заработала состояние на продаже воображаемых квартир. Женщина представлялась чиновницей, обещала помощь в приобретении квартир по льготным ценам, забирала у «клиентов» деньги, а затем оттягивала момент заключения сделки под мнимыми предлогами. Ущерб от ее действий только на территории Югры составляет не менее 40 миллионов рублей.

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