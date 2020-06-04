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Женщина отправилась гулять с собакой и встретила загадочное лысое существо

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Жительница английского района Калдердейл, графство Уэст-Йоркшир, встретила загадочное лысое животное, которое вело себя дружелюбно и забралось к ней под машину. Об этом сообщает сайт Daily Star.

Утром во вторник, 2 июня, Трейси Лоу (Tracey Lowe) припарковала свою машину и собиралась пойти гулять с собакой. В этот момент она увидела странное лысое существо розового цвета. Предположительно, это был страдающий алопецией домашний хорек. Англичанка сняла его на видео.

«Оно залезло под мою машину и просидело там десять минут, как будто хотело поехать со мной домой. Затем, возможно, что-то напугало его, и оно убежало в кусты», — сказала Лоу. Ее собака была не слишком рада вторжению и начала лаять.

Алопеция — достаточно распространенное явление у хорьков. Чаще всего оно становится следствием болезни надпочечников. Это заболевание не смертельно, но из-за него надпочечники производят слишком много половых гормонов, в результате чего начинается облысение.

Ранее сообщалось, что жительница голландского города Зутермер приютила лысого волнистого попугайчика, который потерял все перья из-за стресса от жизни с предыдущими владельцами. Из-за отсутствия перьев он потерял возможность летать.

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