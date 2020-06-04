Испанский футболист покрасил ногти в черный цвет в знак протеста

Нападающий «Бетиса» Борха Иглесиас покрасил ногти на руках в черный цвет в знак протеста против расизма и гомофобии. Об этом сообщается в Twitter испанской команды.

«Бороться с этим злом можно по-разному. Важно сделать эту проблему видимой. Иглесиас, ты — топ», — говорится в сообщении.

Чемпионат Испании по футболу, как и многие другие европейские первенства, был приостановлен из-за пандемии коронавируса в начале марта. Возобновление турнира запланировано на 11 июня.

27-летний Иглесиас в нынешнем сезоне провел 24 матча в Ла лиге, в которых забил три мяча.

Протесты, сопровождающиеся беспорядками, вандализмом и нападениями на полицию, охватили десятки городов США. Поводом для них стала смерть чернокожего охранника Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота), который скончался 25 мая после грубого ареста.

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