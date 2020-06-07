Глава ПНС Ливии Саррадж приедет в Москву

Глава Правительства национального единства (ПНС) Ливии Файез Саррадж 7 июня посетит Москву. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники, передает РИА Новости.

«Саррадж отправится в Москву в ближайшие часы», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что силы ПНС Ливии продолжили наступление на бойцов Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Армия ПНС начала операцию «Путь к победе» по установлению контроля над городом Сирт на юго-востоке от столицы страны Триполи. Правительство уже вернуло себе контроль над районами Аль-Вашка и Аль-Багла.

Обстановка в стране обострилась после того, как в апреле ЛНА заявила о принятии на себя власти в Ливии и решении выйти из Схиратского соглашения. Уточнялось, что именно по нему было ранее сформировано ПНС.

В настоящий момент армия Хафтара борется с силами ПНС, на стороне которых выступает Турция, снабжая ее техникой, боеприпасами и поддержкой с воздуха. Подконтрольные ЛНА войска поддерживают Египет и Саудовская Аравия, также ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России.

В январе стороны планировали провести мирные переговоры в Москве, однако встреча сорвалась из-за отказа Сарраджа.

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