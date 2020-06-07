В МИД России прокомментировали массовые протесты в США

Министерство иностранных дел (МИД) России прокомментировало массовые протесты в США в связи со смертью чернокожего Джорджа Флойда. Слова официального представителя ведомства Марии Захаровой приводит РИА Новости.

«То, что сейчас творится и в Европе, и в Соединенных Штатах — это ответ на ваш вопрос: они получают ровно то, что они посеяли. Посеяв хаос, они получили хаос у себя», — заявила она и добавила: «Все то, что они внедряли в мировое сознание, сейчас пожинают сами».

Захарова отметила, что США поразили последствия тех же тезисов, которыми они сами агитировали по всему миру. Захарова привела в пример дестабилизацию обстановки, а также игру на внутренних противоречиях, с которыми, как она считает, надо справляться на законных основаниях.

По всем США начались массовые волнения после смерти чернокожего Джорджа Флойда, задержанного в Миннеаполисе четырьмя полицейскими. Мужчина скончался в реанимации от удушения, так как при задержании один из силовиков — Дерек Шовин — наступил коленом на шею горожанина и в течение некоторого времени не убирал ногу. В это время Флойд лежал на асфальте и говорил, что ему сложно дышать, но никто на его слова не отреагировал.

Уточняется, что четверых полицейских уволили, а Шовина обвинили в убийстве. Кроме того, жена арестованного полицейского подала на развод.

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