Ученица Тутберидзе объяснила отказ работать с ней после ухода из спорта

Бывшая ученица Этери Тутберидзе Полина Шелепень объяснила отказ работать в команде тренера после ухода из спорта. Ее слова приводит Sport24 со ссылкой на Instagram-сторис спортсменки.

Шелепень заявила, что Тутберидзе предлагала ей тренировать младшую группу в отделении «Хрустальный» школы «Самбо-70», где занимаются ее спортсменки.

Бывшая фигуристка отметила, что ей неинтересно работать со столь юными учениками. «А на более взрослых деток в такой команде мне не хватило бы опыта», — заключила она.

Шелепень — серебряный призер финала юниорского Гран-при (2009, 2011), а также двукратная вице-чемпионка России среди юниоров (2011, 2012). Всего этого она добилась, когда занималась у Тутберидзе. В 2013 году фигуристка сменила спортивное гражданство, перейдя в сборную Израиля, но завершила карьеру, так и не выступив за новую страну на международных турнирах.

1 июня двукратная олимпийская чемпионка Екатерина Гордеева прокомментировала переход фигуристки Александры Трусовой из группы Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. Она описала трудности, которые возникли в работе Тутберидзе, и объяснила, что это стало причиной ухода спортсменки.

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