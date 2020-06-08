Тарасова рассказала о лишении ее отца звания заслуженного тренера СССР

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала о лишении ее отца Анатолия Тарасова аналогичного звания в 1969 году. Ее слова приводит портал bb.lv.

Тарасова вспомнила, как у отца отобрали звание после одного из матчей, когда он увел команду со льда, возмутившись судейством. На трибунах присутствовал Леонид Брежнев. «Мне стало так страшно за папу», — подчеркнула она.

По словам Тарасовой, лишение звания отец перенес с трудом. «Это было предательство. И он плакал», — заключила она.

Анатолий Тарасов возглавлял ЦСКА и был главным тренером сборной СССР. Вместе с другим тренером Аркадием Чернышевым они установили рекорд — в течение девяти лет подряд (с 1963-го по 1971-й) национальная команда становилась чемпионом во всех международных турнирах. Звание заслуженного тренера СССР Тарасов получил в 1959 году, а после лишения был восстановлен в нем.

Ранее Тарасова раскрыла свое отношение к актеру Марату Башарову и объяснила отказ простить его. Она заявила, что не понимает, как можно разговаривать с актером. Тренер подчеркнула, что избиение Башаровым супруги — это низость и подлость.

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