Объяснения пьяного Ефремова с сотрудниками ГИБДД попали на видео

RT

Объяснения пьяного российского актера Михаила Ефремова, который стал виновником ДТП в районе Смоленской площади в Москве, попали на видео. Кадры с артистом, находящимся в невменяемом состоянии, опубликовал RT в своем Telegram-канале.

На записи слышно, как Ефремов пытается сказать что-то сотрудникам ГИБДД. В частности, он признает, что виноват в аварии. Он также признался, что пил перед тем, как садиться за руль.

Артист устроил ДТП вечером 8 июня. Он на полной скорости пересек двойную сплошную и влетел в проезжающий фургон. Позднее экспертиза подтвердила, что Ефремов был пьян.

В момент столкновения водителя фургона зажало в машине, он серьезно пострадал. Его смогли реанимировать в машине скорой помощи. В настоящее время мужчину доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с многочисленными травмами. Сам виновник аварии практически не пострадал.

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