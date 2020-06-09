Воробьев дал поручение по организации голосования по поправкам в Конституцию

Голосование по поправкам в Конституцию России должно быть безопасным и комфортным для жителей Подмосковья. Соответствующее поручение озвучил губернатор области Андрей Воробьев, передает РИАМО во вторник, 9 июня.

«Наша задача — очень внимательно организовать голосование, жителям должно быть удобно, просто и понятно», — сказал Воробьев в ходе заседания областного правительства.

Он подчеркнул, что на участках должны быть соблюдены все необходимые меры безопасности.

В регионе начался прием заявлений для голосования по месту нахождения через Единый портал государственных услуг, МФЦ и территориальные комиссии. Всего будет напечатано свыше 5,3 миллиона бюллетеней, сообщается на сайте регионального правительства.

Голосование пройдет на избирательных участках 1 июля и в течение шести дней до этой даты на площадках на открытом воздухе. На всех участках избирателям будут измерять температуру.

Объявив дату голосования, президент Владимир Путин призвал граждан принять в нем активное участие. Этот день станет выходным.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!