Вдова Брайанта захотела взыскать сотни миллионов с виновных в смерти мужа

Ванесса Брайант захотела взыскать сотни миллионов долларов с виновных в смерти мужа, баскетболиста Коби Брайанта, и дочери Джианны. Об этом сообщает Clutch Points.

По информации издания, Брайант намерена подать иск к компании Island Express Helicopters Inc., услугами которой пользовался муж. Претензии вдовы баскетболиста состоят в том, что компания не проверила погодные условия перед вылетом, и сам пилот решился на перелет в плохую погоду.

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Брайант погиб 26 января в результате крушения личного вертолета. Он вместе с 13-летней дочерью Джианной летел на юниорский баскетбольный матч. Из девяти пассажиров никто не выжил. Брайант совершал полет на вертолете Sikorsky S-76B, который считается одним из самых безопасных в мире. В это время над местностью навис плотный туман.

В течение карьеры Брайант выступал за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс». Вместе с командой он выиграл пять чемпионских титулов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в активе американца два олимпийских золота.

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