Российские пенсионеры удивились позиции КПРФ по поправкам к Конституции

Партия пенсионеров выразила удивление в связи с позицией КПРФ относительно закона о поправке к Конституции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова председателя центрального совета Партии пенсионеров Владимира Буракова в ходе заседания совета при Общественной палате РФ по работе с партиями на общероссийском голосовании.

В четверг, 4 июня, на официальном сайте КПРФ было опубликовано заявление президиум ЦК КПРФ, который выработал позицию в связи с общероссийским голосованием по закону о поправке к Конституции. Сообщается, что коммунисты намерены высказаться против. Бураков отметил, что у него вызывает удивление то, что «одна парламентская партия по прошествии трех месяцев вспомнила о том, что они не согласны с тем, что народ поддержал данные поправки». «Спрашивается, а что делала эта партия — партия коммунистов — в период обсуждения, на заседаниях заксобрании и Госдумы? Это вызывает недоумение», — сказал он.

Бураков также отметил, что руководители региональных отделений Партии пенсионеров обратились в президиум партии с просьбой отреагировать на такое заявление коммунистов. «Мы на сегодняшний день подготовили позицию и ответы на те несогласия, которые выразила КПРФ. И отправляем их в региональные отделения, потому что среди населения надо проводить разъяснительную работу, чтобы они поняли, что правда, а что неправда», — подчеркнул он.

Председатель центрального совета Партии пенсионеров сказал, что его партия крайне заинтересована в том, чтобы как можно больше российских граждан приняли участие в голосовании и проголосовали за поправки в Конституцию.

В марте в КПРФ отказались поддержать поправки в Конституцию, так как в партии надеялись не «на косметический, а на капитальный ремонт» Основного закона, объяснил депутат Госдумы, руководитель пресс-службы ЦК КПРФ Александр Ющенко.

1 июня президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 1 июля голосования по поправкам к Конституции. Начать голосовать россияне смогут уже с 25 июня, чтобы обеспечить безопасность во время борьбы с коронавирусной инфекцией. В рамках профилактических мер на участках избирателям раздадут маски, перчатки и одноразовые ручки, а на входе измерят температуру.

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