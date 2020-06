Раскрыта стоимость охоты сына Трампа на редкого зверя в Монголии

Поездка сына президента США Дональда Трампа-младшего в Монголию летом 2019 года обошлась американским налогоплательщикам почти в 77 тысяч долларов. Об этом сообщает американская либеральная правозащитная группа Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW).

В организации напомнили, что в марте секретная служба США предоставила документы, свидетельствующие о том, что стоимость поездки Трампа-младшего на охоту на редкого архара — горного барана, находящегося под угрозой исчезновения, — составила 17 тысяч долларов. Однако после дополнительных запросов правозащитники раскрыли, что трофейная охота стоила налогоплательщикам на 60 тысяч долларов больше.

Отмечается, что поездка Трампа-младшего в Монголию была сомнительной по двум аспектам. Он застрелил зверя, а необходимое для этого разрешение получил задним числом. Неизвестны также подробности его личной встречи с президентом страны.

В 2017 году правозащитники CREW обвиняли американского лидера во взяточничестве. По их мнению, Трамп нарушает нормы американской конституции, принимая деньги от иностранных правительств.

