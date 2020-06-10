Украинский боксер Гвоздик завершил карьеру в возрасте 33 лет

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Александр Гвоздик завершил профессиональную карьеру. Об этом сообщает Tribuna.com.

33-летний украинец заявил, что пока воздержится от каких-либо комментариев по поводу своего решения. Последний поединок спортсмен провел в октябре 2019 года, проиграв нокаутом россиянину Артуру Бетербериеву. Это поражение стало для Гвоздика первым и лишило его титула WBC.

Ранее украинец не заявлял о планах уйти из спорта. Боксер отмечал, что хочет побороться за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Всего спортсмен провел 18 боев, в 17 из которых победил.

До перехода в профессионалы Гвоздик выступал на любительском ринге. В его активе бронзовая медаль Олимпийских игр в Лондоне 2012 года, а также победы на Универсиаде-2013 и Кубке Европы-2010.

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