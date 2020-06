Объяснено загадочное явление на Сатурне

Британские ученые объяснили феномен «шестиугольника Сатурна» — продолжительного урагана на планете. Результаты исследования были опубликованы в издании Proceedings of the National Academy of Sciences

Ученые пришли к выводу, что загадочное явление объясняется движением антициклонов в недрах планеты и процессами теплообмена. В исследовании говорится, что конвекция возникает во внешних слоях небесного тела, а самоорганизованная турбулентность в виде гигантских вихрей образует сложные геометрические формы атмосферного явления. Соответствующие выводы были сделаны после трехмерного моделирования шестиугольника Сатурна в лаборатории.

У специалистов были две гипотезы появления шестиугольного урагана. Согласно первой, буря сформирована мелкими частицами, поднятыми в воздух при атмосфере около 10 бар. Согласно второй, атмосферное явление имеет место из-за очень низкого давления и постоянного вращения планеты вокруг своей оси.

Шестиугольник Сатурна был открыт в 1980-х годах во время миссии зонда «Вояджер-2», из-за недостатка информации ученые не могли оценить истинных масштабов шторма, развернутого на тысячи километров. В 2004 году к шестой планете от Солнца приблизился аппарат «Кассини», который передал ученым качественные снимки феномена.

