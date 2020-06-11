Москвичи массово скупили авиабилеты по трем маршрутам после отмены изоляции

Жители Москвы после отмены режима самоизоляции, введенного на фоне пандемии коронавируса, начали массово скупать авиабилеты по нескольким направлениям. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса путешествий «Туту.ру», опубликованные на портале «Авиапорт».

Согласно полученным данным, начиная с 8 июня активность москвичей в динамике бронирований возросла на 64 процента по сравнению с показателями недельной давности. В частности, особый интерес у путешественников вызвали следующие три направления: Симферополь — доля оплативших туда перелет пассажиров составила 18,2 процента, Анапа (9,4) и Сочи (7,3).

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Кроме того, популярностью пользовались Минеральные Воды, Махачкала, Санкт-Петербург, Уфа, Калининград, Геленджик и Краснодар — по всем маршрутам доля туристов составила от трех до четырех процентов.

8 июня сообщалось, что в России массово подешевели билеты на самолет — как и во всем мире, авиакомпании одновременно с ростом объемов пассажиропотока начали снижать тарифы на внутренние авиаперевозки. Так, при помощи промотарифов отечественные перевозчики вынуждены стимулировать спрос.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 9 июня в столице отменяется самоизоляция, пропускной режим и график прогулок. С 16 июня возобновят работу летние веранды кафе и рестораны и стоматология, откроются музеи, библиотеки, выставочные залы и зоопарки. С 23 июня власти намерены снять ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры, а также на работу детских садов и спортивных центров. При этом мэр Москвы отметил, что москвичи должны соблюдать режим самосохранения.

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