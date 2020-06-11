Жилье россиян посоветовали дезинфицировать по ночам

Дезинфекция подъездов в российских жилых домах должна проводиться в ночное время. Об этом заявила заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина, передает РИА Новости.

В ходе заседания Совета по правам человека чиновница пояснила, что обработку, необходимую для остановки распространения коронавируса, рекомендуется проводить ночью, так как в темное время суток в подъездах нет людей. Брагина также отметила, что россияне должны быть проинформированы о времени проведения дезинфекции жилья.

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Средства для санитарной обработки должны быть зарегистрированы, добавила замруководителя Роспотребнадзора. Использовать их в присутствии граждан в ведомстве не советуют.

Ранее в июне стало известно, что российские ученые разработают новый способ очищения помещений от коронавируса при помощи долговечных и недорогих ультрафиолетовых светодиодов. Специалисты планируют получить светодиод с очень короткой длиной волны, поскольку только в таком случае он позволит эффективно очищать замкнутые пространства от инфекции.

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