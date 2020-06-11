Глава ОКР захотел реформы Всемирного антидопингового агентства

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил мнение, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) нуждается в реформах. Его слова в четверг, 11 июня, приводит РИА Новости.

«Убежден, что назрела необходимость реформ в международной антидопинговой организации. Полномочия должны быть распределены между разными центрами влияния. Сейчас же сложилась монополия», — заявил Подзняков. Функционер указал на то, что в руках WADA фактически сосредоточена вся власть. «Обвинили, приняли решение наказать и привели решение в исполнение», — добавил он.

По словам Позднякова, аналогичного мнения придерживаются и его иностранные коллеги. Глава ОКР считает, что WADA, несмотря на влиятельность, не может заниматься «всеми этими процессами».

До переноса Олимпиады в Токио на лето 2021 года не было известно, смогут ли российские спортсмены выступить на Играх под флагом страны. Осенью прошлого года комитет по соответствию WADA выступил с рекомендацией лишить Россию права участия в международных соревнованиях сроком на четыре года, а также запретить российской стороне принимать крупные турниры. В Международном олимпийском комитете (МОК) поддержали вероятные санкции.

Допинговый скандал в российском спорте начался в 2015 году. В результате больше других пострадала легкая атлетика. Членство Всероссийской федерации легкой атлетики в международной организации приостановлено на протяжении пяти лет, отечественные спортсмены вынуждены выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!