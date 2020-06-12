Подтвердилось иранское происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет

Крылатые ракеты, которые использовались в атаке на саудовские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) компании Saudi Aramco, оказались иранского происхождения. Об этом свидетельствует доклад генсека ООН Антониу Гутерреша, на который ссылается агентство Reuters.

При новом анализе использовались фрагменты ракет, примененных в атаках на саудовский аэропорт Абха, объекты Афив и на месторождения Абкайк и Хурайс. «Секретариат полагает, что крылатые ракеты и/или их части, использованные в четырех атаках, были иранского происхождения», — говорится в докладе ООН.

Отмечается, что такие выводы были сделаны исходя из конструкции самих снарядов и беспилотников, а также надписей на фарси.

Пожар на территории завода национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco произошел 14 сентября 2019 года. По официальной информации, возгорание началось в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. О доказательстве вины Ирана в случившемся уже заявлял сам Эр-Рияд. Однако никакими фактами это подтверждено в итоге не было.

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