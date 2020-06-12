Объяснен порядок госпитализации при коронавирусе

В Фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС) объяснили порядок госпитализации при коронавирусе. Как сообщает РИА Новости, пациента отправляют в больницу при соблюдении нескольких условий.

В частности, температура тела больного на протяжении трех дней не опускается ниже 38,5 градуса, насыщение крови кислородом составляет менее 95 процентов, а при признаках пневмонии поражение легких достигает не менее 25 процентов. Кроме того, стационарное лечение обеспечивается для людей старше 65 лет с тяжелыми хроническими заболеваниями.

За последние сутки в России выявили почти девять тысяч новых случаев заражения COVID-19, всего с начала пандемии насчитывается более полумиллиона инфицированных. С июня в регионах начали снимать ограничения. Например, в Москве отменены режим самоизоляции и пропуска. Главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова отмечает, что о полной победе над вирусом говорить еще рано.

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