В России обнаружили необычное захоронение

В городе Тара Омской области обнаружили 300-летнее захоронение внутри ствола дерева. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК по региону.

Захоронение нашли утром 10 июня во время копки траншеи при реконструкции дома культуры в центре городе. Двухметровое цельное дерево с полостью и человеческими останками лежало на глубине 4 метров. По предварительным данным, возраст останков превышает 300 лет. При внешнем осмотре повреждений на костях не выявлено.

В связи с тем, что необычное захоронение было сделано в историческом центре Тары возле реки Аркарка, где ранее стояла церковь, предполагается, что останки могут принадлежать служителю церкви.

По факту обнаружения останков начата следственная проверка. Причина смерти будет установлена по итогам экспертизы в морге.

Ранее в июне рабочие в Северной Осетии случайно нашли массовое захоронение немецких солдат времен Великой Отечественной войны. В ходе раскопок обнаружили также два смертных медальона, несколько патронов и личные вещи солдат: расчески, пуговицы.

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