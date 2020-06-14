Число умерших россиян с коронавирусом превысило 6,9 тысячи — за последние сутки зафиксировано 119 летальных исходов. Об этом сообщил оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Общее число зараженных коронавирусом в России увеличилось до 528 964. За весь период выздоровели 280 050 человек.
По данным на 13 июня в стране было зарегистрировано 6829 летальных исходов из-за коронавируса.
В конце мая сообщалось, что Россия перешла на новую, основанную на принципах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), методику по подсчету смертей от коронавируса. Так, теперь учитываются те случаи, когда инфекция COVID-19 привела к осложнению основного заболевания, ставшего причиной смерти пациента. В связи с этим в федеральной статистике смертности произошли корректировки.