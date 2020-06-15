Пьяная пассажирка разбила окно самолета из-за разбитого сердца

Пассажирка самолета перебрала с алкоголем из-за расставания с парнем и разбила окно, в результате чего экипажу пришлось совершить экстренную посадку. Информацию об инциденте публикует Daily Mail.

Происшествие случилось на борту Airbus A320 авиакомпании Loong Air, летевшего из китайского города Синин в Янчэн. Отмечается, что 29-летняя жительница Китая с фамилией Ли выпила две бутылки вина перед посадкой на лайнер из-за того, что партнер бросил ее и разбил ей сердце.

На кадрах, опубликованных в сети, видно, как стюардессы пытаются утихомирить пьяную пассажирку, которая хочет разбить окно в самолете. В итоге девушке удалось повредить иллюминатор, и пилотам пришлось прервать полет на полпути к пункту назначения.

После приземления полиция задержала буйную туристку. Как сообщается в источнике, пока неизвестно, какой приговор будет вынесен нарушительнице, однако, согласно китайским законам, подобные преступления могут привести к тюремному заключению на срок от трех до десяти лет.

В июле 2019 года пассажирский самолет авиакомпании «Ямал», следовавший рейсом 846 из Санкт-Петербурга в Новый Уренгой, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за пробитого окна. При наборе высоты в кабине пилотов лайнера CRJ-200 треснуло стекло. По этой причине командир воздушного судна принял решение развернуть самолет.

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