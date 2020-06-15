Российский бизнес заметил завершение кризиса

Обороты малого и среднего бизнеса в России выросли и перегнали средние значения февраля на восемь процентов за последние две недели, сообщает Tinkoff CoronaIndex.

В Москве этот показатель составил шесть процентов. Самый большой рост активности заметили в сегментах развлечений, культуры и спорта (плюс 148 процентов), в работе магазинов одежды (плюс 95 процентов), также оживление наметилось в сфере недвижимости (плюс 71 процент).

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О завершении кризиса также свидетельствует рост курьерской доставки (плюс 91 процент к февралю), e-commerce (плюс 74 процента) и розничной торговли электроникой (плюс 47 процентов). Самым активным днем стало 11 июня, когда значение индекса достигло 7,3 процента. Однако несмотря на положительную динамику, в Москве расходы потребителей оказались ниже февральских на 10 процентов, а в целом по России — на три процента.

Tinkoff CoronaIndex показывает, как меняется деловая жизнь в России под влиянием ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Значение индекса равное 10 означает пик потребительской и бизнес-активности, в последний раз он был зафиксирован в декабре 2019 года.

Ранее сообщалось, что представители российского бизнеса стали чаще признаваться в страхе перед силовыми структурами.

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