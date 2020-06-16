В Москве умерли 48 пациентов с коронавирусом

Еще 48 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за прошедшие сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного штаба по борьбе с инфекцией.

У всех была подтвержденная пневмония и положительные результаты тестов на коронавирус. Таким образом, число умерших от вируса в Москве достигло 3434 человек.

13 июня вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что в сентябре институт Гамалеи начнет промышленное производство вакцины против коронавируса. Предполагается, что в августе препарат получит регистрационное досье и регистрацию.

Всего с начала пандемии в России выявили 545 458 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период выздоровели 294 306 человек.

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